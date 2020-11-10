Станом на ранок 10 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 479 197 громадян країни.

За добу медики виявили 10 842 нові випадки інфікування (з них дітей – 410, медпрацівників – 445).

Також за останню добу:

госпіталізовано – 1 252 особи;

летальних випадків – 191;

одужало – 5 514 осіб;

здійснено тестувань за добу – 68 962 (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 479 197 осіб;

одужало – 214 657 осіб;

летальних випадків – 8 756;

проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.

Читайте: Кращий сценарій – локдаун на 21 день: Степанов про шляхи боротьби з коронавірусом в Україні

Коронавірус у регіонах:

м. Київ – 45 667 випадків;

Вінницька область – 12 765 випадків;

Волинська область – 16 821 випадок;

Дніпропетровська область – 18 324 випадки;

Донецька область – 14 578 випадків;

Житомирська область – 19 616 випадків;

Закарпатська область – 17 620 випадків;

Запорізька область – 14 693 випадки;

Івано-Франківська область – 25 054 випадки;

Київська область – 21 038 випадків;

Кіровоградська область – 3 204 випадки;

Луганська область – 4 643 випадки;

Львівська область – 34 304 випадки;

Миколаївська область – 10 787 випадків;

Одеська область – 29 336 випадків;

Полтавська область – 12 723 випадки;

Рівненська область – 22 622 випадки;

Сумська область – 15 297 випадків;

Тернопільська область – 22 389 випадків;

Харківська область – 44 466 випадків;

Херсонська область – 5 833 випадки;

Хмельницька область – 20 328 випадків;

Черкаська область – 10 919 випадків;

Чернівецька область – 25 835 випадків;

Чернігівська область – 10 335 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 9 листопада, в країні зафіксували 469 018 випадків захворювання. Добовий приріст у цей день склав – 8 687 інфікованих Covid-19.