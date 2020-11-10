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Факти / Україна / Суспільство

Понад 10 тис.: в Україні рекордно високий приріст хворих на Covid-19

Станом на ранок 10 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 479 197 громадян країни.

За добу медики виявили 10 842 нові випадки інфікування (з них дітей – 410, медпрацівників – 445).

Також за останню добу:

  • госпіталізовано – 1 252 особи;
  • летальних випадків – 191;
  • одужало – 5 514 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 68 962 (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 479 197 осіб;
  • одужало – 214 657 осіб;
  • летальних випадків – 8 756;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.

Читайте: Кращий сценарій – локдаун на 21 день: Степанов про шляхи боротьби з коронавірусом в Україні

Коронавірус у регіонах:

  • м. Київ – 45 667 випадків;
  • Вінницька область – 12 765 випадків;
  • Волинська область – 16 821 випадок;
  • Дніпропетровська область – 18 324 випадки;
  • Донецька область – 14 578 випадків;
  • Житомирська область – 19 616 випадків;
  • Закарпатська область – 17 620 випадків;
  • Запорізька область – 14 693 випадки;
  • Івано-Франківська область – 25 054 випадки;
  • Київська область – 21 038 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 204 випадки;
  • Луганська область – 4 643 випадки;
  • Львівська область – 34 304 випадки;
  • Миколаївська область – 10 787 випадків;
  • Одеська область – 29 336 випадків;
  • Полтавська область – 12 723 випадки;
  • Рівненська область – 22 622 випадки;
  • Сумська область – 15 297 випадків;
  • Тернопільська область – 22 389 випадків;
  • Харківська область – 44 466 випадків;
  • Херсонська область – 5 833 випадки;
  • Хмельницька область – 20 328 випадків;
  • Черкаська область – 10 919 випадків;
  • Чернівецька область – 25 835 випадків;
  • Чернігівська область – 10 335 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 9 листопада, в країні зафіксували 469 018 випадків захворювання. Добовий приріст у цей день склав – 8 687 інфікованих Covid-19.

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