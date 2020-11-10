Реакція була швидкою: Разумков про дії Ради у відповідь на скандальне рішення КСУ

Реакція парламенту на рішення Конституційного Суду про скасування статті, яка передбачає покарання за недостовірне декларування майна, була швидкою.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

– Реакція парламенту була швидка. По-перше, це законопроект, який був підписаний великою кількістю нардепів, щодо відновлення електронного декларування, фактично. І повернення до статус-кво статті 366-1 ККУ, яка була скасована КСУ. Паралельно, майже всі депутатські групи та фракції подали законопроекти зі своїм баченням виходу з ситуації.

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Також Дмитро Разумков сподівається, що на наступному тижні нардепи зможуть розглянути всі подані законопроекти, які допоможуть врегулювати кризу навколо КСУ.

Рішення Конституційного Суду

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за недостовірне декларування майна.

Цим же рішенням він визнав положення законів про перевірку електронних декларацій чиновників неконституційними і позбавив Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) повноважень з перевірки декларацій.

Після цього президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, який передбачає звільнення суддів Конституційного Суду.