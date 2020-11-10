Це займе не менше 25 років: Резніков про реінтеграцію Донбасу в Україну

Віце-прем‘єр-міністр України Олексій Резніков та Комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янез Ленарчіч провели онлайн-зустріч. Вони обговорили питання Донбасу та майбутню реінтеграцію окупованих територій в Україну.

На зустрічі Резніков заявив, що безпечна реінтеграція окупованих районів Донбасу в Україну займе не менше 25 років. Також вони обговорили питання розмінування на Донбасі.

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– Ми усвідомлюємо, що у нас попереду схожий шлях. І я не боюся визнати, що повна безпечна реінтеграція в Україні, а це у тому числі і завершення розмінування, займе не менше 25 років, – сказав Резніков.

Комісар Янез Ленарчіч зазначив, що ЄС буде підтримувати та допомагати Україні вирішити питання окупованих територій на Донбасі.

Політики також обговорили питання доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських заручників у в’язницях на тимчасово окупованих територіях. Резніков наголосив, що ЄС та Україна мають разом добитися визволення українських полонених у Донбасі та Криму.

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План дій по Донбасу зрозумілий і детальний, його передали ОБСЄ – Зеленський

Україна подала План дій по Донбасу до ОБСЄ та до Тристоронньої контактної групи. Президент Володимир Зеленський зазначив, що цей план можуть розглянути 13 листопада радники нормандської четвірки під час онлайн-зустрічі.

Зеленському складно передбачити, чи погодиться Російська Федерація на цей план.