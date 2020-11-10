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Факти / Світ

У Польщі відкрили пам’ятник Симону Петлюрі

У польському місті Скернєвіце відкрили меморіал Перед Варшавською битвою, частиною якого є пам’ятник головному отаману військ УНР Симону Петлюрі.

Монумент має чотири окремі пам’ятники, пише pap.pl.

Окрім Петлюри тут увічнені маршалок Польщі Юзеф Пілсудський, прем’єр-міністр Угорщини Пал Телекі та французький маршал Шарль де Голль.

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– Це пам’ятник міжлюдської та міжнародної солідарності. Тоді поляки були разом з угорцями, українцями, французами, а також білорусами, американцями і румунами, захищали Європу від більшовизму – заявив на церемонії відкриття міністр культури Польщі Пьотр Глінський.

  • У Польщі відкрили пам’ятник Симону Петлюрі
  • У Польщі відкрили пам’ятник Симону Петлюрі
  • У Польщі відкрили пам’ятник Симону Петлюрі
  • У Польщі відкрили пам’ятник Симону Петлюрі
  • У Польщі відкрили пам’ятник Симону Петлюрі
  • У Польщі відкрили пам’ятник Симону Петлюрі
  • У Польщі відкрили пам’ятник Симону Петлюрі
  • У Польщі відкрили пам’ятник Симону Петлюрі
У Польщі відкрили пам’ятник Симону Петлюрі / 4 фотографии

Польща-Україна

Польща стоїть пліч-о-пліч з Україною в питанні кордонів, які повинні бути повернені до міжнародно визнаних.

Про це під час зустрічі з Володимиром Зеленським повідомив президент Польщі Анджей Дуда.

Він пояснив, що це означає як повернення контролю України над окупованими частинами Луганської та Донецької областей, так і повернення контролю над Кримом.

Джерело: pap.pl

Фото: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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