У Полтаві 11-річного хлопчика залишили жити в лікарні через побої вітчима

У Полтавській області 11-річний хлопчик, який утік з дому та потрапив до лікарні, відмовився повертатись додому через систематичні побої вітчима.

На підставі заяви бабусі дитини та слів самого хлопчика в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Полтавське районне відділення поліції розпочало досудове розслідування. Полтавська обласна прокуратура взяла справу на контроль.

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Під час процесуального керівництва прокуратурою надаватиметься оцінка діям та бездіяльності батьків малолітнього хлопчика, службових осіб територіальних підрозділів служб у справах дітей, органів поліції та загальноосвітньої школи, де навчається дитина.

До з’ясування усіх обставин вчинення насильства проти хлопчика у сім’ї, він перебуватиме у лікарні. Після чого вирішуватиметься питання щодо його влаштування до бабусі.

Побиття дитини

В Одесі жінка побила дворічну дитину на очах у перехожих. Поліція, яка виїхала на виклик, відправила 39-річну жінку на медичний огляд, за результатами якого, виявилось, що вона була у стані алкогольного сп’яніння.

Дворічного хлопчика госпіталізували з діагнозом закрита черепно-мозкова травма.

Джерело: Полтавська обласна прокуратура