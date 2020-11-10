Україна готова розгорнути гуманітарні табори біля Криму через Covid-19

Україна готова розгорнути гуманітарні табори в Херсонській області біля дміністранивного кордону з Кримом через поширення коронавірусу.

Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков за підсумками онлайн-зустрічі з комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги Янезом Ленарчичем.

Також сторони обговорили питання пенсійного забезпечення людей.

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Резніков зазначив, що уряд робить все, аби люди могли комфортно отримувати соціальні виплати.

– З 10 листопада, наприклад, відкрито два нових КПВВ в Луганській області. На одному з них – у Щасті, відкритий багатофункціональний сервісний центр, – заявив Резніков.

Український міністр підкреслив, що окупаційна влада катує українців у так званій Ізоляції. Зокрема, йдеться про журналіста Стаса Асєєв, який провів там 28 місяців.

– Я дуже прошу вас зустрітися зі Стасом і з перших вуст почути про всі звірства, які відбуваються в “Ізоляції”. Ми разом повинні домогтися того, щоб до всіх українських полонених громадян був забезпечений доступ МКЧХ. Це стосується не лише Донбасу, але й окупованого Криму, – зазначив Рєзніков.

Коронавірус в Криму

В окупованому РФ Криму за минулу добу виявлено 141 випадок коронавірусу.

Загалом у Криму коронавірус підтверджений у 11 157 осіб з початку року.

Також 10 листопада зафіксували найбільший показник смертності з початку пандемії – 15 летальних випадків.