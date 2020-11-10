Україна наближається до піку епідемії, до весни ситуація не покращиться – лікар

Пік коронавірусу ще не відбувся – Україна тільки наближається до цього періоду. Поліпшення епідеміологічної ситуації не варто чекати до весни. Про це повідомила Світлана Гук – лікар-пульмонолог і завідувач інфекційного відділення однієї зі столичних клінік.

– Країни, де коронавірус виявили раніше, повідомляють, що під час другої хвилі зменшилася кількість смертей і тяжких випадків. В Україні подібна аналогія не спостерігається, оскільки ми перебуваємо у різних “хвильових” зонах.

Лікар повідомила, що кількість випадків та їхня складність тільки наростає. 10% пацієнтів завжди переносять вірусні захворювання у більш складній формі.

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– Україна наближається до піку захворюваності. Потім вона піде спад, хоча до весни не варто чекати значного полегшення.

Коронавірус в Україні

10 листопада в Україні зафіксували 10 179 нових випадків коронавірусу. За період пандемії позитивні тести отримали 479 197 українців.

За останню добу від ускладнень померло 191 людей, всього зареєстровано 8 756 летальних випадків.