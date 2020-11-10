Всі КПВВ почали працювати у Донецькій та Луганській областях

Україна відкрила контрольні пункти в’їзду-виїзду пропуску у Донецькій та Луганській областях. З українського боку працюють сім пунктів пропуску. Але нині бойовики Російської Федерації блокують прохід для громадян України.

Оновлено о 13:20. На Донеччині контрольні пункти в’їзду-виїзду блокують проросійські бойовики. Вони загороджують пропуск на усіх дорожніх коридорах у Гнутовому, Новотроїцькому, Мар’їнці та Майорському.

На Луганщині бойовики поки не пропускають людей через пункти пропуску Щастя і Золоте.

Оновлено о 10:30. З 10 листопада всі контрольні пункти в’їзду-виїзду в Донецькій та Луганській областях почали функціонувати. Пропускні операції проводитимуться щоденно з 08.00 до 16.00.

Про це повідомили у прес-службі Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій. Українські прикордонники готові пропускати громадян і транспортні засоби, аби люди могли дістатися до рідних по обидва боки лінії розмежування.

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– Усі КПВВ Луганщини почали роботу о 8.00. На КПВВ в Золотому, Станиці Луганській і Щасті почався пропуск людей через лінію розмежування з підконтрольної українській владі території, – повідомляє прес-служба Луганської ОДА.

Усі КПВВ Луганщини розпочали роботу о 8:00 Так, на КПВВ у Золотому, Станиці Луганській та Щасті розпочався пропуск… Опубликовано Луганська обласна державна адміністрація Понедельник, 9 ноября 2020 г.

У Донецькій області працюють контрольні пункти в’їзду-виїзду в Гнутовому, Новотроїцькому, Мар’їнці та Майорському.







Україна відкрила КПВВ на Донбасі, але з боку ОРДЛО прохід заблоковано / 2 фотографии

Під час пропуску на пунктах здійснюватимуть температурний скрінінг громадян. Всі обов’язково мають дотримуватися соціальної дистанції та одягати маску. Після в’їзду на підконтрольну Україні територію громадяни також повинні пройти обов’язкову самоізоляцію або зробити тест на коронавірус.

Україна відкриє КПВВ на Донбасі, попри блокування РФ

Україна відновлює роботу всіх КПВВ у районі проведення Операції об’єднаних сил, згідно з домовленостями, досягнутими у нормандському форматі та під час минулого засідання ТКГ.

Українська делегація Тристоронньої контактної групи заявила, що Російська Федерація не відновлюватиме разом з Україною роботу всіх контрольних пунктів виїзду-виїзду на Донбасі. З 10 листопада КПВВ працюють тільки з українського боку.

Джерело: Луганська ОДА, Донецька ОДА

Фото: Донецька ОДА