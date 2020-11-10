Президент Володимир Зеленський попросив канцлера Німеччини Ангелу Меркель розширити доступ України до вакцини проти коронавірусу, яка наразі розробляється в межах міжнародного фонду COVAX.

Це питання лідери обговорили під час телефонної розмови.

– Ми вітаємо прорив, якого вдалося досягти німецькій фірмі BioNTech спільно з американською компанією Pfizer у розробці вакцини від коронавірусу. Це дуже обнадійлива новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України під час планування поставок вакцини,- зазначив президент.

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Крім цього, сторони обговорили ситуацію на Донбасі і виконання Паризьких домовленостей нормандського саміту.

Володимир Зеленський зазначив, що усе ще є провокації з боку незаконних збройних формувань, які порушують перемир’я. Він додав, що українська сторона виконала домовленості щодо відкриття КПВВ Щастя та Золоте. Але початок роботи згаданих пунктів сьогодні був зірваний іншою стороною.

Зі свого боку Ангела Меркель побажала Володимиру Зеленському здоров’я та якнайшвидшого одужання від коронавірусу.

Вакцина від Covid-19

Днями американська компанія Pfizer спільно з німецькою BioNTech завершили третій етап тестувань вакцини від коронавірусу. Препарат показав ефективність 90% у профілактиці хвороби.

Виробники планують виготовити до 50 млн доз цього року, а у 2021 році – 1,3 млрд.