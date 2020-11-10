Перша леді Олена Зеленська розповіла про те, як почуває себе президент України Володимир Зеленський, який 9 листопада отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Вона мала б зараз перебувати на Міжнародному форумі культурної дипломатії, але через захворювання чоловіка ізолювалася на певний час.

Виступаючи в онлайн-режимі з привітанням, вона повідомила, що Володимир Зеленський не відчуває проблем зі здоров’ям.

– Все добре, він почувається нормально. Ізолювався, але продовжує працювати, – зазначила Зеленська.

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Хвороба Зеленської

12 червня стало відомо, що Олена Зеленська захворіла на коронавірус.

Спочатку у неї не було жодних симптомів, однак після госпіталізації та з розвитком захворювання, медики діагностували їй двосторонню пневмонію.