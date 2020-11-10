В Україні розроблять програму Здорова нація, у якій будуть практичні рекомендації громадянам щодо зміцнення здоров’я, профілактики захворювань та подолання їхніх наслідків.

Це хочуть зробити для того, щоб люди не залишалися сам на сам зі своїми недугами, зокрема спричиненими коронавірусом. Розроблення програми ініціював президент Володимир Зеленський через ситуацію, яка склалася в усьому світі через пандемію Covid-19.

Глава держави таку ідею пояснив тим, що люди, які мають сильний імунітет, регулярно займаються спортом, легше переносять коронавірус і одужують швидше. Тому, на його думку, акцент потрібно робити на профілактиці, а не лише на лікуванні, оскільки здорова нація має стати національною ідеєю.

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У межах програми Здорова нація розповідатимуть про переваги здорового способу життя, регулярних фізичних навантажень і тренувань, а також про Кошик здоров’я – перелік вітамінів, необхідних для підтримки здорового організму і зміцнення імунітету.

Найближчим часом Офіс президента спільно з Кабміном напрацюють план розробки та втілення програми в життя.

Тим часом президент продовжує працювати дистанційно, оскільки 9 листопада стало відомо про коронавірус у Володимира Зеленського.

Він пішов на самоізоляцію і перебуває під наглядом лікарів. Перша леді Олена Зеленська розповіла, що президент почувається нормально.