PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

37% скарг українців до контакт-центру щодо Сovid-19 – на роботу сімейних лікарів

У контакт-центр МОЗ з протидії коронавірусу надходить найбільша кількість скарг – 37% щодо роботи сімейних лікарів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер під час брифінгу.

 – Теми дзвінків, щодо яких залишали звернення (скарги або питання, які потребують додаткового вирішення) – робота сімейних лікарів (37%), надання послуг медзакладами (25%), робота лабораторій (11%), робота поліклінік, амбулаторій (7%), скарги на неможливість здати ПЛР-тест (4%), – сказав він.

За словами Ярослава Кучера, найбільше подібних звернень зареєстровано в Київській області (22%), Дніпропетровській (9%), Харківській (7%), Черкаській (6%) та у Києві (9%).

Читайте: МОЗ відкрило цілодобовий кол-центр щодо Covid-19 – номер

Також заступник міністра зазначив, що від початку роботи контакт-центр з протидії коронавірусу отримав близько 27 тис. дзвінків, з них 7,631 тис. було опрацьовано в автоматичному режимі.

50% дзвінків стосуються саме діагностики Covid-19, близько 9% звернень  – амбулаторного лікування, 6% – безплатних і платних тестувань, 5,7% – порядку проходження самоізоляції та 3,6% – підписання декларацій.

Коронавірус в Україні

Станом на 11 листопада в Україні зафіксували 10 611 нових випадків коронавірусу.

Загалом у країні 489 808 людей захворіли на Covid-19. За добу госпіталізація знадобилася 1 453 пацієнтам. За останню добу 191 пацієнт помер від ускладнень, які викликав коронавірус. Загалом зареєстровано 8 947 летальних випадків.

Найбільшу кількість інфікованих за останню добу зафіксували у Києві (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка