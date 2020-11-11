5G може з’явитися в Україні до кінця 2021 – Кабмін затвердив план

5G-інтернет може з’явитися в Україні до кінця 2021 року.

Про це йдеться у плані заходів щодо впровадження системи мобільного зв’язку п’ятого покоління в країні, який ухвалили на засіданні уряду 11 листопада.

– Це ще один крок до нарощування цифрового лідерства України в світі, – написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Що таке 5G і навіщо воно мені

5G – це п’яте покоління мобільних бездротових комунікацій, що обіцяє три основні переваги – більш високу швидкість, більшу пропускну здатність та меншу затримку – порівняно зі своїм попередником 4G.

Завдяки можливостям технології 5G час буферизації практично припинить своє існування, а користувачі зможуть миттєво отримувати високоякісне відео на свій комп’ютер чи смартфон навіть у місцях, де багато людей.

Геймери насолоджуватимуться більш захоплюючим та інтерактивним мобільним ігровим досвідом завдяки інноваціям, наприклад хмарним сервісам.

Також користувачі зможуть керувати розумними домашніми пристроями без лагів.

І це все тільки на поверхні, але точно можна сказати, що 5G змінить світ, зокрема, Україну.