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Факти / Україна

Байден готовий з Лондоном і Парижем встановлювати мир на Донбасі – заява

Кандидат у президенти США Джо Байден, який оголосив про свою перемогу на виборах, готовий разом із європейським лідерами працювати над врегулюванням конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив під час переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном і з прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном, йдеться в повідомленні штабу демократа.

Так, Байден висловив готовність разом із Францією працювати над конфліктами в Україні, в Сирії, а також – щодо іранської ядерної програми.

Також разом із Великою Британією демократ готовий шукати шляхи вирішення проблем, пов’язаних з Балканами та Україною.

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Вибори в США

Офіційні результати виборів у США ще не оголошені, але Байден ще в суботу, 7 листопада, виступив із переможною промовою в своєму рідному місті Вілмінгтон.

Упевненість демократа ґрунтується на прогнозах результатів волевиявлення, які опублікували ЗМІ.

Чинний президент Дональд Трамп не визнав поразку і заявив про намір вимагати в судах перерахунку голосів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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