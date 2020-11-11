Кабмін погодив призначення трьох голів ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення глав Миколаївської, Одеської і Сумської обласних державних адміністрацій.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу, 11 листопада.

Головою Миколаївської ОДА призначать Віталія Кіма, головою Одеської ОДА – Сергія Гриневецького, головою Сумської ОДА – Василя Хому.

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Бізнесмен Кім раніше був головою виборчого штабу партії Слуга народу в Миколаївській області.

Гриневецький є колишнім депутатом Верховної Ради кількох скликань, а також був головою Одеської ОДА в 1998-2005 роках.

Хома раніше був заступник голови Харківської ОДА.

Звільнення глав ОДА

Голову Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва, Одеської – Максима Куцого і Сумської – Романа Грищенка звільнено з посад, згідно з поданими ними заявами.

Президент Володимир Зеленський 5 листопада підписав відповідні укази – №488, 489 та 490.