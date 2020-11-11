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Факти / Україна

Кабмін зобов’язав пішоходів носити в темний час доби світловідбивні елементи

Кабінет міністрів України зробив обов’язковим носіння світловідбивних елементів для пішоходів. Носити їх потрібно у темний час доби та якщо недостатня видимість під час руху проїзною частиною чи узбіччі.

Це рішення ухвалили 11 листопада на засідання уряду. Раніше Кабмін  тільки рекомендував носити такі елементи.

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Нині пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям у темний час доби, або у час поганої видимості зобов’язані вдягати світловідбивні елементи, такі як: стрічки, наклейки, жилети.

В Кабміні зазначають, що нововведення має підвищити рівень безпеки на вулиці. Якщо у людини в одязі є світловідбивний елемент, то можливіть аварії зменшується у 6-8 разів.

Також в уряді стверджують, що за поганої погоди у такому одязі, людину буде видно на відстані 130-150 метрів. А у темному одязі видно лише на 25-50 метрів.

В Україні запровадили карантин вихідного дня

В Україні уряд запровадив карантин вихідного дня до 30 листопада. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступного слова пояснив, що карантин вихідного дня є альтернативою повного локдауну економіки.

Будуть працювати заклади фінансових послуг, поштового зв’язку, АЗС без зон харчування, СТО та готелі.

Джерело: Кабмін

Фото: Dreamstime

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