Карантин вихідного дня може суттєво знизити явку у другому турі місцевих виборів

У Комітеті виборців України вважають, що запровадження жорстких карантинних заходів у вихідні дні значно зменшить явку виборців у другому турі на місцевих виборах 2020.

Голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що карантин вихідного дня може позначитись на голосуванні чи спричинить обвал явки.

Окрім того, він закликав міністра охорони здоров’я Максима Степанова та головного санітарного лікаря Віктора Ляшко максимально акцентувати увагу на факторах безпеки для виборців.

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– Зараз у своїх повідомленнях для медіа вони говорять про ризики для бізнесу. Надзвичайно важливо донести до виборців інформацію, що похід на виборчу дільницю мало чим відрізняється від походу до супермаркету. Треба повідомити виборцям, що 15 листопада будуть дотримані усі заходи безпеки – соціальна дистанція, масковий режим, температурний режим. І ми також закликаємо виборців взяти з собою авторучки, щоб зменшити кількість контактів, – зазначив Кошель.

Також голова КВУ підкреслив, що це необхідно зробити, щоб не допустити зменшення або зриву другого туру місцевих виборів 2020.

Карантин вихідного дня

9 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні збираються запровадити карантин вихідного дня, про який говорять протягом тривалого часу.

Попередньо карантин вихідного дня триватиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка. На цей час Міністерство охорони здоров’я лише рекомендуватиме припинити роботу ТРЦ, розважальних закладів, проведення масових заходів тощо. Працюватимуть продуктові магазини, заправки, громадський транспорт та аптеки.

11 листопада Кабмін розглядає це рішення.