Ставка винятково на штрафи, заборони й обмеження призведе до того, що карантин просто не діятиме, вважає голова партії Голос Кіра Рудик.

На тлі акції протесту рестораторів під стінами Кабміну, який має сьогодні ухвалити рішення про введення карантину вихідного дня, у Голосі розкритикували ініціативу МОЗ.

– Хабарі чиновникам та поліції на місцях вже сьогодні дозволяють працювати кафе, ресторанам та нічним клубам цілодобово в усіх містах-мільйонниках, – пояснила Рудик.

Тому вона вважає, що для стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу спочатку терміново кадрово посилити МОЗ, кардинально переглянути структуру витрат держбюджету на боротьбу з Covid-19, почати масове безкоштовне тестування населення, а ізольовувати тільки тих, хто вже хворіє.

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– Також необхідно передбачити гідні компенсації бізнесу, який обмежить роботу через карантин вихідного дня. А громадянам, які у період повного або часткового карантину втратять роботу – фінансову допомогу, – додала Рудик.

Окрім того, на її думку, уряд зобов’язаний впроваджувати карантин обдумано і планово, тобто попереджати людей не пізніше ніж за тиждень.

Карантин вихідного дня в Україні

Карантин вихідного дня в Україні хочуть запровадити через неможливість зупинити поширення коронавірусу.

За його умовами, ресторани, кафе повинні працювати тільки на винос, ТРЦ закриють і заборонять розважальні заходи.

Ресторатори, які мітингують під Кабміном, важають, що це вб’є бізнес, вони не зможуть виплачувати зарплати своїм співробітникам.

Джерело: Голос