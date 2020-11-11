11 листопада кількість хворих на коронавірус у світі не йде на спад. В Україні кількість хворих перетнула відмітку в 10 тис. за добу, тому влада думає запровадити карантин вихідного дня, аби зменшити контактування людей та поширення коронавірусу.
У світі зафіксували понад 51 млн інфікованих. За весь час пандемії померли 1,2 млн жителів планети, 33 млн одужали.
За останню добу в Україні зафіксували 10 611 випадків інфікування коронавірусом. Загалом у країні 489 808 людей захворіли на Covid-19. За добу госпіталізація знадобилася 1 453 пацієнтам.
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Збільшення смертності від коронавірусу в Італії та Великій Британії
У двох європейських країнах, Італії та Великій Британії, зафіксували зростання смертності від Covid-19. У Італії за останню добу померло 580 людей, така кількість у країні фіксувалася у квітні.
А у Великій Британії від ускладнень, викликаних вірусом, померло 532 пацієнти, це найвищий показник з травня.
Російська невдала спроба вакцинації проти Covid-19
У Росії троє медиків, яким зробили щеплення вакциною проти коронавірусу Супутник V, захворіли на Covid-19. Їх вакцинували першою партією російської речовини проти Covid-19.
За словами науковців, випадки зараження після вакцинації пов’язані з несформованим імунітетом проти коронавірусу. За три тижні медики отримають другу дозу вакцини.
Коли буде вакцина в Україні?
За прогнозами керівника експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ Сергія Литовка, вакцина від Covid-19 в Україні буде у травні-червні 2021 року. Їі вартість буде нижчою, якщо отримувати її в межах програми COVAX.
В українських лікарнях вже понад 28 тис. хворих або з підозрою на Covid-19
В медичних закладах України перебуває 28 564 хворих або з підозрою на коронавірус. Максим Степанов зазначив, що нині вірус став агрисивнішим, збільшується кількість тяжко хворих.
Він закликав не займатися самолікуванням, а зверталися до сімейного лікаря за появи симптомів хвороби.
В Україні хочуть заповадити карантин вихідного дня, уряд вже призупинив планові операції
11 листопада за ініціативи Міністерства охорони здоров’я України Кабмін розгляне зміни до постанови №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повинен представити повний перелік обмежень.
Через побоювання за свій бізнес, який можуть закрити під час карантину, ресторатори вийшли на протест у Києві. Вони вимагають не впроваджувати карантин вихідного дня.
Також в Україні призупинили проведення частини планових госпіталізацій та операцій, але це не стосується надання допомоги, від якої залежить життя людини. У повному обсязі оперуватимуть хворих на онкологію, а також прийматимуть пологи.