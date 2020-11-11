11 листопада кількість хворих на коронавірус у світі не йде на спад. В Україні кількість хворих перетнула відмітку в 10 тис. за добу, тому влада думає запровадити карантин вихідного дня, аби зменшити контактування людей та поширення коронавірусу.

У світі зафіксували понад 51 млн інфікованих. За весь час пандемії померли 1,2 млн жителів планети, 33 млн одужали.

За останню добу в Україні зафіксували 10 611 випадків інфікування коронавірусом. Загалом у країні 489 808 людей захворіли на Covid-19. За добу госпіталізація знадобилася 1 453 пацієнтам.

Читайте: Коронавірус в світі: карта та статистика поширення

Збільшення смертності від коронавірусу в Італії та Великій Британії

У двох європейських країнах, Італії та Великій Британії, зафіксували зростання смертності від Covid-19. У Італії за останню добу померло 580 людей, така кількість у країні фіксувалася у квітні.

А у Великій Британії від ускладнень, викликаних вірусом, померло 532 пацієнти, це найвищий показник з травня.

Російська невдала спроба вакцинації проти Covid-19