Коронавірус став агресивнішим, через що в Україні фіксують більше складних випадків захворювання.

Про це під час брифінгу 11 листопада заявив глава МОЗ Максим Степанов.

– Нині набагато агресивнішим став цей вірус. Кількість тяжкохворих збільшується, – зазначив Максим Степанов.

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За його словами, негативна тенденція фіксується у всій країні.

Коронавірус в Україні

В України 11 листопада зафіксували 10 611 випадків інфікування коронавірусом. Епідситуація в країні не поліпшується, за час пандемії вірус підтвердили у 489 808 осіб.

За увесь час 8 947 громадян країни померло від ускладнень, викликаних вірусом, за добу – 191. Одужати вдалося 221 459 пацієнтам, за день – 6 802.

Детальну статистику коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.