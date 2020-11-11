Лікування коронавірусу у домашніх умовах: кому не потрібна госпіталізація

У МОЗ розповіли, які хворі на коронавірус можуть лікуватися у домашніх умовах.

Про це під час брифінгу 11 листопада повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Лікуватися у домашніх умовах можуть лише люди, які мають легкий перебіг хвороби. Рішення щодо такого лікування ухвалює лише сімейний лікар, – уточнив Максим Степанов.

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Водночас Степанов пояснив, що таке легкий перебіг захворювання.

Симптоми:

є невисока температура до 38 градусів, яка контролюється шляхом прийому жарознижувальних;

нежить;

сухий кашель без ознак дихальної недостатності, коли є ускладнене дихання, збільшення кількості дихальних рухів;

відсутність шлунково-кишкових проявів;

відсутність змін психічного стану.

Водночас лікар має здійснювати постійний контроль поточного стану пацієнта, який лікується вдома, та контактних осіб.

Також Степанов закликав українців не лікуватися самостійно, не купувати та хаотично не приймати антибіотики та інші сильнодіючі препарати.

Це може завдати шкоди здоров’ю, а також призвести до того, що вони просто не допоможуть, коли людині дійсно знадобиться допомога.

Лікування коронавірусу

В Україні змінили протокол лікування хворих на коронавірус.

До нього додали препарат українського виробника Біовен.

Також українські фахівці погодили лікарський засіб Ремдесивір.