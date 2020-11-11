Маю бажання щось змінювати: Притула про президентські амбіції

Колишній кандидат у мери Києва від партії Голос Сергій Притула прокоментував можливість участі в наступних президентських виборах.

– Я маю величезне бажання змінювати щось в країні. Однозначно я знаю, що наступна парламентська кампанія — це те, до чого я готуюся, — сказав політик.

Читайте: Це не трагедія вселенського масштабу: Притула про результати виборів

На уточнюючу тезу, що президентська кампанія буде раніше, ніж парламентська Притула відповів:

– Подивимось, як відбуватимуться об’єднання патріотичних сил, хто з цього всього фронту патріотичного наважиться піти на вибори.

Глянемо, хто усвідомить, що його можуть більше не обрати президентом і, можливо, будуть якісь зміни у поведінці (вочевидь, йдеться про Петра Порошенка, – Ред.).