Маю бажання щось змінювати: Притула про президентські амбіції

Колишній кандидат у мери Києва від партії Голос Сергій Притула прокоментував можливість участі в наступних президентських виборах.
– Я маю величезне бажання змінювати щось в країні. Однозначно я знаю, що наступна парламентська кампанія — це те, до чого я готуюся, — сказав політик.
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На уточнюючу тезу, що президентська кампанія буде раніше, ніж парламентська Притула відповів:
– Подивимось, як відбуватимуться об’єднання патріотичних сил, хто з цього всього фронту патріотичного наважиться піти на вибори.
Глянемо, хто усвідомить, що його можуть більше не обрати президентом і, можливо, будуть якісь зміни у поведінці (вочевидь, йдеться про Петра Порошенка, – Ред.).
Вибори мера Києва
Під час місцевих виборів 2020, які пройшли 25 жовтня, кияни обирали майбутнього мера міста.
Найбільше голосів, за попередніми результатами, здобув чинний очільник міста Віталій Кличко.
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Джерело: hromadske