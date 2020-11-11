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Факти / Україна

Нічні заморозки: погода в Україні на 11 листопада (КАРТА)

Погода в середу, 11 листопада, буде хмарною з проясненнями практично у всіх регіонах України.

Також сьогодні синоптики не прогнозують опадів.

На сході, заході та півночі країни очікуються нічні заморозки.

Найтепліше буде на півдні країни, тут стовпчики термометрів покажуть +7°…+9°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Погода на 11 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода на тиждень

Прогноз погоди в Україні на тиждень каже про те, що до п’ятниці стовпчики термометрів перебуватимуть приблизно на одному рівні.

За прогнозом синоптиків, ще трохи похолодає в четвер, 12 листопада, але в п’ятницю тепло знову відіграє кілька градусів.

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