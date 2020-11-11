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Факти / Україна

Нідерланди виділили Україні €4 млн на розмінування на Донбасі

Уряд Нідерландів надав €4 млн на гуманітарне розмінування Донбасу.

У посольстві повідомили, що збільшили підтримку у п’ять разів на розмінування території у Донецькій та Луганській областях.

 – Нідерланди підтримують протимінну діяльність The HALO Trust в Україні з 2015 року, від самого початку їхньої діяльності, – сказав посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол.

Згідно з новою урядовою програмою дій розмінування в Україні на 2020-2024 роки, його здійснюватиме неурядова організація The HALO Trust.

Як зазначається, перші команди HALO, підтримані Нідерландами, почали працювати на сході України з жовтня.

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У посольстві наголосили, що нещодавно затверджені парламентом зміни до закону України Про протимінну діяльність в Україні наблизить її до міжнародних стандартів. Згідно з цим законом утворюється національний орган з питань протимінної діяльності, а також центр протимінної діяльності та центр гуманітарного розмінування під егідою Міністерства оборони й Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Довгостроковою метою нідерландської політики в Україні є зміцнення стабільності, безпеки та процвітання в країні, особливо на Донбасі. Для досягнення цієї мети Нідерланди зосереджуються на реалізації реформ, як це передбачено в Угоді про асоціацію між Україною і ЄС.

Україна посідає п’яте місце у світі за рівнем смертності від мін і боєприпасів, які не розірвалися, і третє – за кількістю інцидентів із протитранспортними мінами. За останні шість років на сході України загинуло понад 750 людей (зокрема 27 дітей), ще 1 500 дістали тілесних ушкоджень від мін та боєприпасів, що не розірвалися.

Розмінування Донбасу

У вересні 2020 року Тристороння контактна група повністю погодила рамкове рішення про протимінну діяльність, яке стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування на Донбасі у майбутньому.

Були погоджені координати 19 пріоритетних ділянок розмінування. Двадцята ділянка поблизу Золотого розміновуватиметься в межах проведення робіт з відкриття додаткового КПВВ у цьому районі, яке заплановане на листопад.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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