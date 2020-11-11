Олександр Борняков: Проект Дія City розроблено на основі інтересів всіх учасників IT-сектору

Мета Дія Сity – створити середовище для розвитку високотехнологічних галузей, а не надати окремому сектору економіки податкові або інші пільги.

Проект Міністерства цифрової трансформації було розроблено на основі інтересів усіх учасників ринку, а не побажань окремих компаній.

Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації та керівник проекту Дія City Олександр Борняков у колонці для Новое время.

Борняков пише, що законопроект був підготовлений у тісній співпраці з представниками IT-бізнесу, депутатським корпусом та представниками Кабміну. До роботи над законопроектом на всіх етапах залучались профільні асоціації.

— Мета Дія City – створити функціональне середовище для розвитку високотехнологічних галузей, а не надати окремому сектору економіки податкові або інші пільги. Утім, ми неодноразово стикалися з тим, що окремі гравці ринку бачили у проекті вирішення своїх конкретних бізнес-інтересів. Більш того, бажання переписати правила гри під себе було настільки великим, що окремі учасники запропонували надати їм можливість самостійно написати законопроекти, – зазначив заступник міністра.

Законопроект не змінить чинні правила ведення бізнесу для IT-індустрії, проте створить альтернативу — спеціальний правовий режим для компаній, що добровільно стануть резидентами Дія City.

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Податкове навантаження не буде збільшено, але стануть доступними елементи англійського права, нова форма найму – GIG-працівники, а також додатковий захист інтелектуальної власності та ще низка можливостей.

Резидентство у Дія City засноване на принципах добровільності, проте компанії, які бажають стати резидентами, мають відповідати низці критеріїв щодо заробітної плати працівників, їх кількості та питомої ваги доходів від основної діяльності.

Критерії резидентства дозволять вступ компаніям, діяльність яких зосереджена на розробці комп’ютерних ігор та програмного забезпечення, наданні програмних продуктів, дослідженнях і розробках у сфері інформаційних технологій та інше.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації повідомляли, що запуск Дія City дозволить Україні перетворитися в повноцінний IT-хаб. Очікується, що створення одних із найкращих умов роботи для резидентів дозволить залучити до України провідні компанії індустрії з усього світу.

Ми перші у світі: іноземні держави хочуть купити додаток Дія

У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили про надходження пропозицій від інших країн щодо продажу застосунку Дія. Зокрема, ним зацікавилися Японія та Грузія.