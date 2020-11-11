Разумков інфікувався коронавірусом: як себе почуває спікер Ради

– Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Перебуватиму на ізоляції та працюватиму дистанційно, – написав Дмитро Разумков.