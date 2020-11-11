Разумков інфікувався коронавірусом: як себе почуває спікер Ради

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков отримав позитивний тест на коронавірус.
Про своє інфікування Разумков повідомив у Facebook.
– Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Перебуватиму на ізоляції та працюватиму дистанційно, – написав Дмитро Разумков.
Користувачі соцмережі активно бажають главі Верховної Ради швидкого одужання.
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Коронавірусом заразилися Зеленський і Єрмак
9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19.
Того ж дня глава Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про зараження коронавірусом.