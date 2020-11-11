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Факти / Україна / Політика

Разумков інфікувався коронавірусом: як себе почуває спікер Ради

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков отримав позитивний тест на коронавірус.

Про своє інфікування Разумков повідомив у Facebook.

– Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Перебуватиму на ізоляції та працюватиму дистанційно, – написав Дмитро Разумков.

Користувачі соцмережі активно бажають главі Верховної Ради швидкого одужання.

Читайте: Реакція була швидкою: Разумков про дії Ради у відповідь на скандальне рішення КСУ

Коронавірусом заразилися Зеленський і Єрмак

9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

Того ж дня глава Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про зараження коронавірусом.

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