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Факти / Україна / Політика

СБУ попередила в Одесі масову фальсифікацію виборів міського голови

Служба безпеки України виявила підроблену виборчу документацію, яка мала бути використана для фальсифікації під час голосування у другому турі виборів Одеського міського голови.

Оперативники спецслужби провели обшук в офісному приміщенні в Одесі, який використовували під виглядом “громадської приймальні” одного з суспільно-політичних діячів.

Правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою та змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності.

Зараз тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до виборчої махінації.

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  • Вибори мера Одеси: СБУ викрила масову фальсифікацію голосів
  • Вибори мера Одеси: СБУ викрила масову фальсифікацію голосів
  • Вибори мера Одеси: СБУ викрила масову фальсифікацію голосів
  • Вибори мера Одеси: СБУ викрила масову фальсифікацію голосів
  • Вибори мера Одеси: СБУ викрила масову фальсифікацію голосів
  • Вибори мера Одеси: СБУ викрила масову фальсифікацію голосів
СБУ попередила в Одесі масову фальсифікацію виборів міського голови / 3 фотографии

Другий тур виборів мера Одеси

Повторні вибори міського голови Одеси призначені на 15 листопада. У другому турі місцевих виборів візьмуть участь чинний мер міста Геннадій Труханов (партія Довіряй справам) та Микола Скорик (Опозиційна платформа – За життя).

Відповідне рішення було ухвалене Одеською міською територіальною виборчою комісією.

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