Ситуація в районі проведення Операції об’єднаних сил залишається контрольованою, проте за добу 10 листопада зафіксовано два обстріли, а 11 листопада – ще один.

Вчора окупанти двічі порушили режиму припинення вогню в районі Водяного, відкривши вогонь зі стрілецької зброї та міномету калібру 82 міліметри.

А від початку доби 11 листопада неподалік Кам’янки бойовики застосували стрілецьку зброю та великокаліберний кулемет. Внаслідок цього обстрілу поранено одного військовослужбовця ЗСУ.

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Бійця госпіталізовано, його стан здоров’я нині задовільний.

Український План дій щодо Донбасу

На засіданні ТКГ 10 листопада сторони домовилися взяти за основу План дій щодо Донбасу, запропонований Україною.

Щоправда, через демарш представників РФ не вдалося обговорити два інших важливих питання – обмін полоненими і пошук безвісти зниклих.