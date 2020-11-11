Гранична дата для встановлення результатів місцевих виборів 2020 в Україні – 6 листопада включно, тому Центральна виборча комісія має вжити невідкладних заходів для їх негайного оприлюднення на офіційному веб-сайті.

Про це йдеться у листі секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова на ім’я голови ЦВК Олега Діденка.

За його словами, у суспільстві зростає напруженість через недостатнє інформування щодо офіційних результатів виборів, а це створює ризики для національної безпеки.

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Данілов стурбований тим, що граничною датою встановлення результатів голосування на місцевих виборах визначено 6 листопада, проте станом на 11 листопада у деяких територіальних округах вони досі не встановлені.

– Ураховуючи наведене, в інтересах національної безпеки…звертаю увагу на вжиття невідкладних заходів щодо встановлення результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року та негайного їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії, – йдеться у листі.

Другий тур місцевих виборів в Україні

У деяких містах виборцям доведеться ще раз вибирати кандидата на посаду мера. Другий тур відбудеться 15 і 22 листопада.

Повторне голосування пов’язано з тим, що жоден з кандидатів не отримав більше 50% голосів виборців.