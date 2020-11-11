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Факти / Світ

Українські виші готові приймати на навчання громадян Білорусі – Міносвіти

Міністерство освіти України обіцяє сприяти студентам з Білорусі в надходженні в українські університети.

Громадянам Білорусі для в’їзду до України з метою навчання тепер не потрібно запрошення від закладу вищої освіти або візи.

Для зарахування до закладів вищої освіти у 2020-2021 навчальному році необхідно подати документи до 15 грудня.

Читайте: Протести у Білорусі: Лукашенко пригрозив студентам відрахуванням

Документи про освіту, видані в Білорусі, на підставі яких відбуватиметься вступ, можуть бути подані без проставлення на них апостилю для подальшого їх визнання в Україні.

Білорусь не визнаватиме дипломи

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що доручив уряду вжити заходів для того, щоб у Білорусі не визнавали дипломи, отримані за кордоном.

Лукашенко вважає, що за кордоном білоруським студентам “промивають мізки”, налаштовуючи проти нинішньої влади.

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