В Україні понад 10 тис. хворих на Covid-19 за добу: де найбільше інфікованих

В Україні станом на ранок 11 листопада зафіксували 10 611 випадків інфікування коронавірусом. Загалом у країні 489 808 людей захворіли на Covid-19.

За останню добу 191 пацієнт помер від ускладнень, які викликав коронавірус. 2 802 людини одужали.

Найбільша кількість інфікованих за останню добу зафіксували у Київі (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

Коронавірус в Україні

Для порівняння станом на ранок 10 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 479 197 громадян країни.

За добу медики виявили 10 179 нових випадків інфікування (з них дітей – 410, медпрацівників – 445).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.