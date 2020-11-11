Кабінет міністрів України дозволив велосипедистам рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів. Постанову уряду № 1306 ухвалили 11 листопада на засіданні.

Уряд встановив, що смуга для руху маршрутних транспортних засобів призначена і для руху велосипедів.

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– З метою розвитку велосипедної інфраструктури та зменшення травматизму серед велосипедистів проект акту пропонує дозволити рух велосипедистів смугою руху для маршрутних транспортних засобів, – зазначили в Кабміні.

За результатами аналізу швидкісного режиму на вулично-дорожній мережі міст, громадський транспорт рухається зі швидкістю приблизно 20 км\год, а середня швидкість авто – 50 км\год. Тому на велосипеді безпечніше рухатися на смузі маршруток.