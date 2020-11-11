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Факти / Україна

Велосипедистам дозволили їздити смугою для маршруток

Кабінет міністрів України дозволив велосипедистам рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів. Постанову уряду № 1306 ухвалили 11 листопада на засіданні.

Уряд встановив, що смуга для руху маршрутних транспортних засобів призначена і для руху велосипедів.

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– З метою розвитку велосипедної інфраструктури та зменшення травматизму серед велосипедистів проект акту пропонує дозволити рух велосипедистів смугою руху для маршрутних транспортних засобів, – зазначили в Кабміні.

За результатами аналізу швидкісного режиму на вулично-дорожній мережі міст, громадський транспорт  рухається зі швидкістю приблизно 20 км\год, а середня швидкість авто – 50 км\год. Тому на велосипеді безпечніше рухатися на смузі маршруток.

Кабмін зобов’язав пішоходів носити в темний час доби світловідбивні елементи

Кабінет міністрів України зробив обов’язковим носіння світловідбивних елементів для пішоходів. Носити їх потрібно у темний час доби та якщо недостатня видимість під час руху проїзною частиною чи узбіччі.

Джерело: Кабмін 

Фото: Dreamstime

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