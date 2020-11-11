Віце-прем‘єр-міністр України Олексій Резніков отримав позитивний тест на коронавірус. Від понеділка він перебуває на самоізоляції.
Олексій Резніков запевняє, що почувається нормально, відчуття запахів і смак не втратив. З помітних симптомів – трішки підвищена температура і легка ломота в тілі.
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11 листопада стало відомо, що спікер парламенту Дмитро Разумков заразися коронавірусом. Він почувається нормально і сподівається, що так буде і надалі.
Поки голова Верховної Ради не отримає негативний тест на Covid-19, то перебуватиме на самоізоляції та працюватиме дистанційно.
Напередодні коронавірус підтвердили у президента Володимира Зеленського і глави його Офісу Андрія Єрмака. Вони також пішли на самоізоляцію і працюють дистанційно.