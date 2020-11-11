Тест на коронавірус – єдиний достовірний метод діагностики захворювання. Сьогодні в Україні роблять кілька варіантів тестувань, серед яких ПЛР, ІФА і на антиген.

ПЛР-тестування визнано найефективнішим способом підтвердити хворобу. Саме на його результати орієнтуються лікарі в Україні. Експрес-тести не завжди можуть дати повну інформацію про стан хворого. А нещодавно в Україні почали робити тести на антиген.

Наразі в Україні тест на коронавірус роблять не лише в державних, а й у приватних клініках. Але через величезну кількість хворих українцям все ж доводиться чекати своєї черги. Про те, як підготуватися до тесту, де і як його зробити, читайте на Фактах ICTV.

Коли потрібен тест на коронавірус

Тест на коронавірус необхідно проходити людям, які мають симптоми хвороби, наприклад, лихоманку, кашель, ускладнене дихання, втрату нюху.

Крім того, його рекомендують робити контактним особам – тим, хто так чи інакше контактував з хворим.

Що робити, якщо потрібно пройти тест на коронавірус

Нині тест на коронавірус роблять не лише у державних, а й у приватних клініках.

Тест можна пройти безкоштовно за направленням сімейного лікаря. Однак у державних клініках величезні черги. Швидше це можна зробити, звернувшись самостійно до приватної клініки, але за це доведеться заплатити.

Однак фахівці після погіршення стану рекомендують спочатку звернутися до сімейного лікаря, який проведе загальний огляд і, крім тесту, може призначити ще загальний аналіз крові, які покаже наявність запальних або ж інших патологічних процесів в організмі.

Під час першого звернення людину направляють на ПЛР-тестування, яке підтвердить наявність хвороби. Експрес-тести у такому разі не призначають. Їх роблять лише під час гострої або більш пізньої стадії хвороби, а також коли результат потрібно отримати миттєво, наприклад, у разі екстреної госпіталізації пацієнта.

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Як підготуватися до тесту на коронавірус

На будь-який аналіз рекомендують приходити вранці, перед ним не можна їсти та пити. Крім того, перед ПЛР не можна вмиватися і чистити зуби.

Як проходить ПЛР-тест

ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) – виявлення збудника інфекції, він дозволяє визначити РНК вірусу SARS-CoV-2 у мазку на початковій стадії.

Людина з підозрою приходить до клініки, де фахівець за допомогою інструменту, схожого на ватяну паличку, робить забір мазка зі слизової носоглотки та/або ротоглотки.

Цей зразок досліджують, і за деякий час (в Україні через черги це відбувається в середньому за три-чотири дні) пацієнт отримує результат.

Як проходить ІФА-тестування

Експрес-тестування дозволяє побачити реакцію імунної системи на вторгнення інфекції, а не сам вірус.

У клініках можна здати такі види швидких тестів:

аналіз на антитіла igM до коронавірусу – виявляє антитіла на гострій стадії хвороби;

аналіз на антитіла igG до коронавірусу – демонструє наявність антитіл, які організм виробляє на більш пізніх стадіях хвороби.

Для проведення експрес-тесту фахівець робить забір крові хворого.

Як проходить тест на антиген

Тест на антиген – аналіз, який дозволяє з високою ймовірністю визначити наявність інфікування.

Забір біоматеріалу відбувається з носоглотки людини.

Де здати тест на коронавірус в Києві і ціни

За інформацією представників Київського обласного територіального управління Антимонопольного комітету, які вивчали вартість ПЛР-тестів у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Житомирській і Черкаській областях, у держлабораторіях їхня вартість коливається від 0 до 1,8 тис. грн, у приватних – від 530 грн до 3,4 тис. грн.

Зробити тестування сьогодні можна у багатьох відділеннях клінік – як державних, так і приватних. Кілька прикладів з цінами:

Оксфорд Медікал: ПЛР – 1,7 тис. грн, ІФА – від 500 до 600 грн;

Діла: ПЛР – від 1,4 до 1,8 тис. грн, ІФА – від 500 до 740 грн;

Синево: ПЛР – 990 грн, антиген – 800 грн, ІФА – 400 грн.

Що робити, якщо підтвердили коронавірус

Після підтвердження коронавірусу потрібно звертатися до лікаря, який, орієнтуючись на стан, призначить хворому лікування.

Тяжкохворих госпіталізують до лікарні. Люди з незначними симптомами лікуються вдома.

Водночас вони мінімізують свої контакти і перебувають на самоізоляції.

Гаряча лінія МОЗ

З 2 листопада в Україні розпочав працювати всеукраїнський контакт-центр МОЗ для боротьби з коронавірусною інфекцією.

Українці можуть отримати відповіді на запитання про вірус за телефоном – 0 800-60-20-19.

Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.

Вітчизняні тести на коронавірус

В Україні виділили 1 млрд грн на закупівлю тест-систем на виявлення коронавірусу, які розробили в Україні.

Про це на початку листопада заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Детальніше про тестування на коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Людмила Грубнік