PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро здешевшало, долар майже завмер: курс валют на 11 листопада

Курс долара станом на 11 листопада здорожчав на 1 копійку.

Згідно з оновленим курсом валют Національного банку України, курс іноземної валюти встановлено на рівні 28,12 грн/1$.

Курс євро навпаки знизився на 19 копійок – до 33,20 грн/1€.

Російський рубль трохи впав у ціні, його курс становить 0,367 грн.

Курс валют на 11 листопада:

  • $1 – 28,1206 грн;
  • €1 – 33,2006 грн;
  • 1 польський злотий – 7,3803 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6783 грн.

Читайте: Україна втратила $1 трлн ВВП через відсутність реформ: Шмигаль представив аудит економіки

Курс валют НБУ на 11 листопада 2020 на Україні

Прогноз курсу долара в листопаді

Загострення пандемії коронавірусу та президентські вибори в США вплинуть на світові економіки, зокрема України, а отже і на поведінку валюти.

Курс долара в листопаді коливатиметься в межах 28-29 грн, вважає інвестиційний аналітик Європейського аналітичного центру Вадим Бардась.

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх