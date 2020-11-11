Курс валют НБУ на 11 листопада 2020 на Україні

Курс долара станом на 11 листопада здорожчав на 1 копійку.

Згідно з оновленим курсом валют Національного банку України, курс іноземної валюти встановлено на рівні 28,12 грн/1$.

Курс євро навпаки знизився на 19 копійок – до 33,20 грн/1€.

Російський рубль трохи впав у ціні, його курс становить 0,367 грн.

Курс валют на 11 листопада:

$1 – 28,1206 грн;

€1 – 33,2006 грн;

1 польський злотий – 7,3803 грн;

10 російських рублів – 3,6783 грн.

Читайте: Україна втратила $1 трлн ВВП через відсутність реформ: Шмигаль представив аудит економіки

Прогноз курсу долара в листопаді

Загострення пандемії коронавірусу та президентські вибори в США вплинуть на світові економіки, зокрема України, а отже і на поведінку валюти.

Курс долара в листопаді коливатиметься в межах 28-29 грн, вважає інвестиційний аналітик Європейського аналітичного центру Вадим Бардась.