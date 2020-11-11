80-річний Юрій Василенко понад півстоліття займається альпінізмом. Останні 20 років присвятив спортивному скелелазінню. А нині замахнувся на всеукраїнський рекорд – на швидкість виліз нагору на надскладному скеледромі.

До рекорду Юрій Василенко йшов сім місяців. Чоловік за професією є науковцем, кандидат технічних і доктор економічних наук. І мандри у горах – лише захоплення, хоча чоловік майже став майстром спорту.

Скелелаз подолав висоту у чотири поверхи зі штучним рельєфом. Підніматися по ньому можна тільки за допомогою помаранчевих виступів.

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Це досягнення чоловіка хочуть внести і до світової книги рекордів.

– У світі таких прецедентів ми не знайшли. Були або молодші скелелази, які лазили навіть складніші маршрути. Або старші, які лазили легші маршрути, розповіла керівник національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

А тепер дідусь готується до нового – хоче на цьому ж скеледромі подолати маршрут найвищого рівня складності.

Зірвалася зі скелі

Французька альпіністка Люсі Дуаді загинула в результаті падіння зі скелі в Альпах. Трагедія сталася на південному сході Франції у департаменті Ізер.

16-річна спортсменка посковзнулася під час переходу між двома секторами для скелелазіння та впала з висоти 150 метрів.