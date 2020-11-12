Коронавірус в Україні та світі не відступає. Станом на 12 листопада у світі зафіксовано 52 048 827 випадків коронавірусу, за останню добу захворіло 673 тис. осіб.

Кількість смертей зросла на 12,6 тис., за весь період пандемії померло 1 282 796 хворих. Найбільше інфікованих Covid-19 зафіксовано у США, Індії та Бразилії.

12 листопада в Україні виявили 11 057 випадків захворювання. Всього заразилося 500 865 українців. За останню добу від ускладнень померли 198 пацієнтів, а загалом зафіксовано 9 145 смертей.

Коронавірус у світі

Всесвітня організація охорони здоров’я назвала передумову завершенню пандемії коронавірусу. За словами фахівця ВООЗ Сумії Свамінатан, для цього потрібно вакцинувати близько 70% жителів планети.

Зафіксовано спалах Covid-19 у Європейському парламенті – законодавчому органі Європейського союзу. Хворобу підхопили сотні депутатів.

Рекордно низькі показники захворюваності спостерігаються у Новій Зеландії – всього один випадок за добу. Водночас в Австрії виявили 11 хворих.

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Новини про вакцину та спалах коронавірусу серед нардепів

Україна отримає 8,5 млн доз вакцини для коронавірусу за програмою Covax. Така кількість препарату забезпечить лише 20% населення.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Точна дата траншу стане відома після 19 листопада.

Депутати Верховної Ради почали масово хворіти на коронавірус. Позитивні тести отримали 75 народних депутатів – це кожен шостий. Наразі 14 з них хворіють, зокрема очільник ВР Дмитро Разумков.

Відмова від карантину вихідного дня

11 листопада Кабінет міністрів України запровадив карантин вихідного дня. Він передбачає обмеження роботи для кафе та ресторанів, культурних заходів, торгових центрів тощо.

Багато міст відмовляються від таких нововведень. Зокрема мер Рівного повідомив, що поки не запроваджуватиме нові правила.

Львівська міська рада навіть подала позов до суду через карантин вихідного дня. Відмовилися від посилення карантинних заходів також у місті Слов’янськ Донецької області.