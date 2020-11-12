PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Безвізовий режим України з ЄС в безпеці – Офіс президента

Безвізовому режиму між Україною і країнами Євросоюзу нічого не загрожує.

Зокрема дії президента Володимира Зеленського після рішення КСУ дозволили не допустити втрати Україною безвізового режиму.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі на Радіо НВ.

– Можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, серед іншого з питанням безвізового режиму – чи скасування, чи призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, – ми зняли. Це підтверджують численні наші партнери, – сказав Жовква.

Читайте: Чи скасує ЄС безвіз для України через ситуацій з САП і НАБУ

Він розповів, що одразу після ухвалення КС рішення від 27 жовтня було безліч дзвінків та повідомлень від західних партнерів України, які “були цим приголомшені”.

Представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки наголосив, що Україні необхідно найближчим часом відновити антикорупційну інфраструктуру.

Нормальне функціонування антикорупційних органів є умовою безвізового режиму і фінансової допомоги від західних партнерів.

Джерело: Офіс президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка