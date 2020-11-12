Безвізовому режиму між Україною і країнами Євросоюзу нічого не загрожує.

Зокрема дії президента Володимира Зеленського після рішення КСУ дозволили не допустити втрати Україною безвізового режиму.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі на Радіо НВ.

– Можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, серед іншого з питанням безвізового режиму – чи скасування, чи призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, – ми зняли. Це підтверджують численні наші партнери, – сказав Жовква.

Читайте: Чи скасує ЄС безвіз для України через ситуацій з САП і НАБУ

Він розповів, що одразу після ухвалення КС рішення від 27 жовтня було безліч дзвінків та повідомлень від західних партнерів України, які “були цим приголомшені”.

Представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки наголосив, що Україні необхідно найближчим часом відновити антикорупційну інфраструктуру.

Нормальне функціонування антикорупційних органів є умовою безвізового режиму і фінансової допомоги від західних партнерів.