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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики на Донбасі тричі порушили перемир’я, поранений військовий

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, але минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

Неподалік Кам’янки противник застосував стрілецьку зброю та великокаліберний кулемет. Внаслідок цього обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров’я задовільний.

У районі населеного пункту Піски бойовики відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а поблизу Водяного – з міномета калібру 82 міліметри.

Читайте: Український План дій щодо Донбасу взято за основу – результати засідання ТКГ

Від початку поточної доби на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, жодної збройної провокації чи пострілу не зафіксовано.

11 листопада відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого ОБСЄ закликала Росію відкрити контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі.

Також ОБСЄ підтримала пропозицію України щодо створення на КПВВ “зелених коридорів” для малорухомих громадян, щоб вони могли безперешкодно перетинати лінію розмежування та отримувати пенсії, соцвиплати, адміністративні та фінансові послуги.

Джерело: Штаб ООС

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