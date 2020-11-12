На Львівщині померла сім’я лікарів Сокальської районної центральної лікарні від коронавірусу.

З різницею в один день від ускладнень, спричинених Covid-19, померло подружжя Ганни та Богдана Городенчуків.

Про це повідомив головний лікар Сокальської центральної районної лікарні Роман Швед.

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Подружжя лікарів декілька тижнів боролися з коронавірусом у львівській лікарні, проте 10 листопада помер чоловік, а наступного дня – дружина.

– Коронавірус забрав життя Ганни Миколаївни та Богдана Ярославовича Городенчуків. Ще одні лікарі. Подружжя лікарів. До самого свого кінця вони допомагали хворим, боролися за кожне життя, – написав головний лікар.

79-річна Ганна Городенчук була завідувачем гінекологічного відділення, а її чоловік 80-річний Богдан Городенчук був завідувачем лабораторії та гастроентерологом у Сокальській центральній районній лікарні.

Коронавірус в Україні

Станом на 12 листопада в Україні зафіксовано 11 057 позитивних тестів на Covid-19.

Через ускладнення за день померло 198 пацієнтів, а загалом зареєстровано 9 145 летальних випадків. Водночас одужали вже 227 694 українця, з яких 6 235 – за останній день.

Найбільша кількість підтверджених випадків у Києві (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.

Джерело: Роман Швед