Чи закриватимуть школи та дитсадки Києва на карантин

Школи та дитячі садочки Києва будуть останніми установами, які можуть закрити через коронавірус.

Про це розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він зазначив, що у школах та дитячих садках спостерігається незначне зростання захворюваності коронавірусом.

– Школи та дитячі садочки – це останнє, що може припиняти діяльність, бо, за даними ВООЗ, МОЗ та за даними міста Києва, хворіють менш 1%. Враховані й учні, й персонал, й вчителі, – наголосив Рубан.

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Також він підкреслив, що саме садочки й школи дадуть той результат формування імунітету, який знизить агресивність епідемії.

Ситуація у регіонах

Міністерство охорони здоров’я повідомило про епідситуацію в регіонах Україна за 12 листопада. Нині активне поширення коронавірусу не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України, разом з Києвом.

Найгірша ситуація з коронавірусом залишається на Буковині.