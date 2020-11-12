У Верховній Раді 75 народних депутатів заразилися Covid-19 за весь час епідемії – це кожен шостий парламентарій.

З них нині хворіють 14 людей, зокрема спікер Дмитро Разумков, який отримав напередодні позитивний тест на Covid-19.

Непроста ситуація і в секретаріаті парламенту – інфікувалися 77 співробітників, з яких 31 – активний хворий.

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Коронавірус у Разумкова

11 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав позитивний тест на коронавірус.

Спікер почувається нормально, тому перебуватиме на самоізоляції та працюватиме у дистанційному режимі.

За два дні до цього президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус, а згодом і глава Офісу президента Андрій Єрмак.