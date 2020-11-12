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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар дещо здорожчав: курс валют на 12 листопада

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 12 листопада на рівні 28,16 грн за $1, що на 4 копійки більше, ніж у попередній банківський день.

Водночас євро дещо знизилось – до 33,14 грн за €1, що на шість копійок менше, ніж 11 листопада.

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Курс валют на 12 листопада:

  • $1 – 28,16 грн;
  • €1 – 33,14 грн;
  • 1 польський злотий – 7,387 грн;
  • 10 російських рублів – 3,675 грн.

Курс валют НБУ на 12 листопада 2020 на Україні

Прогноз на листопад

Загострення пандемії коронавірусу та президентські вибори в США вплинуть на світові економіки, зокрема України, а отже і на поведінку валюти.

Яким буде курс долара в листопаді, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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