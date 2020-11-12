Імпланти провокують рак і розриваються у літаку: 5 міфів про збільшення грудей

Щодо хірургічних операцій існує чимало чуток, зокрема про їх безпечність та негативні наслідки. Пластичний хірург, онкомамолог та спеціаліст з контурної пластики Андрій Якобчук дав інтерв’ю Фактам ICTV.

Лікар розвінчав популярні міфи та відповів на найпоширеніші запитання.

Операції зі збільшення грудей можуть спровокувати рак

Хірург стверджує, що це брехня. Він навів приклад, коли у США заборонили використання імплантів і провели масштабне дослідження. Воно показало, що немає зв’язку між раком та подібними операціями.

Імпланти можна відчути на дотик

– Це міф. Тут вирішальними є два фактори: розмір силіконового імпланту та товщина шкіри. Якщо дівчина дуже худа, тоді силіконові груди виглядатимуть ненатурально.

Пластична операція – це дорого

На зміну форми носа чи збільшення грудей потрібно витратити $5-6 тис.

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Грудні імпланти можуть розірватися в літаку

– У 90-х роках була тимчасова заборона на використання імплантів. Дівчата все одно хотіли пишні груди, тому їм вкладали мішечки з фізичним розчином. Можливо, тоді був такий інцидент, що під час польоту якийсь з них розірвався. З тих часів і утворився такий міф.

За словами Якобчука, імплант добре тримає форму. Якщо його розрізати навпіл, вміст залишиться на двох частинах.

Після маммопластики не можна годувати грудьми

– Це не так, якщо вибрати оптимальний розмір імпланту, не буде значного тиску на тканини грудей. З молоком не буде проблем, а після годування навіть не потрібна буде корекція.

Чи знижується чутливість грудей після операції

Багато жінок не наважуються на хірургічне втручання через побоювання щодо зниження чутливості. Український хірург Андрій Якобчук розповів, чому може знижуватися чутливість та коли потрібно замінювати імпланти.