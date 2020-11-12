Під час карантину вихідного дня зможуть працювати ринки, які мають від 60% продуктового товарообігу.

Про це Фактам ICTV стало відомо від власних джерел у Кабміні.

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Однак непродовольчі ринки не зможуть працювати на вихідні до 30 листопада через карантин.

Відповідну постанову Кабінет міністрів повинен опублікувати найближчим часом.

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада впродовж мінімум трьох тижнів. Заборонено працювати ТРЦ, розважальним закладам, приймати відвідувачів, ресторанам та кафе та салонам краси.

На вихідні клієнтів обслуговуватимуть лише автозаправка, аптеки та продуктові магазини. Заклади харчування зможуть працювати на виніс.