Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко не підтримує запровадження карантину вихідного дня.

За його словами, він готовий підтримувати рішення Кабміну, якщо місто отримає підтримку від держави.

– На 35% піднімається ціна на газ, зупиняється нормальна робота малого і середнього бізнесу. Усе це призведе до мільйонних втрат міського бюджету. Місто може просто зупинитися, – повідомив мер.

Окрім того, Анатолій Бондаренко зазначив, що з початком запровадження карантину у країні з міського бюджету було виділили 104 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Натомість від держави Черкаси не отримали тоді жодної фінансової підтримки.

Читайте: Мер Мукачева проти карантину вихідного дня

Лише нещодавно держава спрямувала Черкасам 1,7 млн грн на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусом.

– Завдання міської влади наразі – максимально забезпечити надання медичної допомоги усім, хто цього потребує. Але як ми зможемо лікувати хворих, якщо на це не буде коштів? Держава ж фактично залишає місцеве самоврядування сам на сам у боротьбі з коронавірусом, – сказав Бондаренко.

Мер також зазначив, що карантин вихідного дня недоречний для таких невеликих міст, як Черкаси. Він обґрунтував це тим, що на вихідні люди здебільшого відпочивають на свіжому повітрі, в парках та за містом. А у великих супермаркетах існує більший ризик інфікуватися, ніж у маленьких магазинах, які дотримуються необхідних санітарних норм.

За його словами, такі карантинні обмеження не дадуть бажаного ефекту у боротьбі з хворобою, натомість можуть просто знищити дрібний бізнес.

Карантин вихідного дня

У Рівному мер заявив, що поки не запроваджуватиме карантину вихідного дня. За його словами, для початку повинна пройти селекторна нарада ОДА і лише після цього міська рада скликатиме свою комісію.

А рішення щодо посилення карантинних обмежень буде ухвалюватись лише 16 листопада.

Джерело: Черкаська міська рада