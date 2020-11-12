Коронавірус у КСУ: судді переходять на дистанційну роботу

У Конституційному суді України зафіксували випадки коронавірусу серед працівників. Через це судді КСУ переходять на дистанційну форму роботи.

– Щоб не поширювати хворобу, судді працюватимуть у дистанційному режимі. Ми не проводили жодного судового засідання за участі хворого на коронавірус судді, – йдеться на сайті органу.

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Скандальне рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд скасував покарання за недостовірне декларування. Система публічних е-декларацій припинила роботу.

Таке рішення викликало шквал критики, люди влаштовували мітинги біля стін КСУ.

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував проект закону, який передбачає звільнення судів КСУ. Також він пропонує визнати рішення щодо скасування е-декларацій недійсним.