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Факти / Україна

Мендель не заразилася Covid-19 від Зеленського

У Юлії Мендель – прес-секретаря президента України Володимира Зеленського, який днями підхопив коронавірус, нині здорова.

За її словами, тести на Covid-19 здаю регулярно.

– Якщо буде позитивний – повідомлю. Тести роблю регулярно, – написала вона у соцмережі.

 

Привіт! Здогадаєтеся, який найбільший фейк ранку?:)
Якщо буде позитивний – повідомлю. Тести роблю регулярно.

Опубликовано Iuliia Mendel Среда, 11 ноября 2020 г.

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Корнавірус у Зеленського і Єрмака

9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

Того ж дня глава Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про зараження коронавірусом.

Нині глава держави перебуває на самоізоляції і продовжує працювати у дистанційному режимі.

У список заражених 11 листопада потрапив також голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Фото: Офіс президента

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