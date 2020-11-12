У Юлії Мендель – прес-секретаря президента України Володимира Зеленського, який днями підхопив коронавірус, нині здорова.

За її словами, тести на Covid-19 здаю регулярно.

– Якщо буде позитивний – повідомлю. Тести роблю регулярно, – написала вона у соцмережі.

Привіт! Здогадаєтеся, який найбільший фейк ранку?:)

Якщо буде позитивний – повідомлю. Тести роблю регулярно. Опубликовано Iuliia Mendel Среда, 11 ноября 2020 г.

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Корнавірус у Зеленського і Єрмака

9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

Того ж дня глава Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про зараження коронавірусом.

Нині глава держави перебуває на самоізоляції і продовжує працювати у дистанційному режимі.

У список заражених 11 листопада потрапив також голова Верховної Ради Дмитро Разумков.