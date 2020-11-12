Міський голова Кропивницького Андрій Райкович отримав позитивний тест на коронавірус. Нині він перебуває в інфекційній лікарні.

Про це Райкович повідомив у соціальних мережах 12 листопада. Він закликав усіх берегтися та не виходити з дому без зайвої потреби.

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– Повинен повідомити, що пишу з 4-го боксу інфекціонки на Валах. На собі випробував, що таке коронавірус і запалення легенів. Тому знову і знову закликаю всіх вас – стережіться! Пам’ятайте про дистанції, засоби захисту та чисті руки!, – написав Райкович.

Доброго ранку, земляки! Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з пневмонією, передаю щирі вітання усім медикам, особливо… Опубликовано Андрій Райковичем Четверг, 12 ноября 2020 г.

Мер Кропивницького подякував медикам за роботу. Він сподівається, що у лікарні пробуде недовго.

Станом на 12 листопада, у Кіровоградській області на коронавірус захворіла 141 людина.

Віце-прем‘єр Резніков заразився коронавірусом

Віце-прем‘єр-міністр України Олексій Резніков хворий на коронавірус. Від понеділка він перебуває на самоізоляції. Резніков запевняє, що почувається нормально, відчуття запахів і смак не втратив.

Джерело: Андрій Райкович

Фото: Андрій Райкович