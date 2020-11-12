Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

– Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю, – написав Стефанчук.

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іце-спікер Ради також закликав усіх, хто контактував з ним останнім часом, уважно віднестися до стану здоров’я.

Коронавірус у Разумкова

Вчора, 11 листопада, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков отримав позитивний тест на коронавірус.

Він зазначив, що почувається нормально, перебуватиме на ізоляції та працюватиме дистанційно.

Джерело: Руслан Стефанчук