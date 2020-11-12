Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
– Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю, – написав Стефанчук.
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іце-спікер Ради також закликав усіх, хто контактував з ним останнім часом, уважно віднестися до стану здоров’я.
Коронавірус у Разумкова
Вчора, 11 листопада, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков отримав позитивний тест на коронавірус.
Він зазначив, що почувається нормально, перебуватиме на ізоляції та працюватиме дистанційно.
Джерело: Руслан Стефанчук